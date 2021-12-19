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В Германии впервые отменили матч из-за расизма

23:00

Матч 20-го тура третьей бундеслиги Германии между «Дуйсбургом» и «Оснабрюком» был сначала остановлен, а затем отменен, информирует The Guardian. Причиной стали расистские выкрики в адрес нападающего гостей Аарона Опоку.

Главный арбитр встречи Николас Винтер остановил игру, а через полчаса и вовсе отменил матч, так как «Оснабрюк» якобы отказался продолжить его.

Как отмечается, главного нарушителя, который издавал звуки похожие на крики обезьяны, арестовали.

Решение о том, будет ли матча переигран и когда это произойдет, пока не принято.

В Германии впервые отменили матч из-за проявления расизма. «Оснабрюк» занимает девятое место в турнирной таблице. «Дуйсбург» идет на 18-м месте.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан 0
Наполи 1
Перерыв

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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