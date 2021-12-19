В Германии впервые отменили матч из-за расизма
Матч 20-го тура третьей бундеслиги Германии между «Дуйсбургом» и «Оснабрюком» был сначала остановлен, а затем отменен, информирует The Guardian. Причиной стали расистские выкрики в адрес нападающего гостей Аарона Опоку.
Главный арбитр встречи Николас Винтер остановил игру, а через полчаса и вовсе отменил матч, так как «Оснабрюк» якобы отказался продолжить его.
Как отмечается, главного нарушителя, который издавал звуки похожие на крики обезьяны, арестовали.
Решение о том, будет ли матча переигран и когда это произойдет, пока не принято.
В Германии впервые отменили матч из-за проявления расизма. «Оснабрюк» занимает девятое место в турнирной таблице. «Дуйсбург» идет на 18-м месте.
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