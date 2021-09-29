Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

В Германии сообщили, что хавбек «Ганновера» хочет выступать за сборную России

20:04
Гаэль Ондуа. Фото Instagram
Гаэль Ондуа. Фото Instagram
Теги:

Камерунский полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа хочет выступать за сборную России. Об этом сообщает Bild со ссылкой на спортивного директора клуба Маркуса Манна.

Функционер заявил, что 25-летний футболист хочет выступать за Сборную России.

Ондуа прожил в России более 10 лет. Камерунец является воспитанником «Локомотива» и выступал за «Анжи». За «Ганновер» хавбек выступает с августа 2021 года.

Он вызывался в сборную Камеруна, но не провел ни одной официальной игры, поэтому имеет право выступать за сборную России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

"Мольде" – "Зенит": прямая трансляция – в 20.00
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Ягудин — о реалити-шоу в Африке: «Сердечный приступ чуть не поймал, когда эта тварь подплыла!»
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
7
Офсайд