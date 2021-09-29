В Германии сообщили, что хавбек «Ганновера» хочет выступать за сборную России

Камерунский полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа хочет выступать за сборную России. Об этом сообщает Bild со ссылкой на спортивного директора клуба Маркуса Манна.

Функционер заявил, что 25-летний футболист хочет выступать за Сборную России.

Ондуа прожил в России более 10 лет. Камерунец является воспитанником «Локомотива» и выступал за «Анжи». За «Ганновер» хавбек выступает с августа 2021 года.

Он вызывался в сборную Камеруна, но не провел ни одной официальной игры, поэтому имеет право выступать за сборную России.