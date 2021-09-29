В Германии сообщили, что хавбек «Ганновера» хочет выступать за сборную России
20:04
Камерунский полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа хочет выступать за сборную России. Об этом сообщает Bild со ссылкой на спортивного директора клуба Маркуса Манна.
Функционер заявил, что 25-летний футболист хочет выступать за Сборную России.
Ондуа прожил в России более 10 лет. Камерунец является воспитанником «Локомотива» и выступал за «Анжи». За «Ганновер» хавбек выступает с августа 2021 года.
Он вызывался в сборную Камеруна, но не провел ни одной официальной игры, поэтому имеет право выступать за сборную России.
Читайте также
5
Зачет
vs
7
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю