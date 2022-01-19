В Германии сообщили, что «Бавария» продаст Левандовски, если он откажется продлевать контракт

«Бавария» готова продать форварда Роберта Левандовски следующим летом. Такое решение будет приятно, если клуб не сможет договориться с ним о продлении контракта, сообщает Bild.

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» истекает в 2023 году. Пока стороны не могут договориться о новом соглашении.

Ранее 33-летний игрок заявлял, что планирует провести еще четыре года на профессиональном уровне.

В текущем сезоне нападающий провел 27 матчей за «Баварию», забив 34 гола.