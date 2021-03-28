В Германии сообщают, что «Вольфсбург» определится с будущим Филиппа до конца апреля
«Вольфсбург» должен определиться с будущим нападающего Максимилиана Филиппа до конца апреля, утверждает Ruetir со ссылкой на Kicker.
Спортивный директор «Вольфсбурга» Марсель Шефер, комментируя ситуацию с Филиппом, сказал: «Мы ценим Максимилиана и его качества. Он по-прежнему будет помогать нашей команде. Его будущее мы обсудим все вместе».
В стане «волков» должны оценить до конца следующего месяца, стоит ли выкупать контракт 27-летнего игрока за 11 миллионов евро у московского «Динамо».
В нынешнем сезоне форвард провел 19 матчей во всех турнирах за «Вольфсбург» и забил 2 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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