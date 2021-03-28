В Германии сообщают, что «Вольфсбург» определится с будущим Филиппа до конца апреля

«Вольфсбург» должен определиться с будущим нападающего Максимилиана Филиппа до конца апреля, утверждает Ruetir со ссылкой на Kicker.

Спортивный директор «Вольфсбурга» Марсель Шефер, комментируя ситуацию с Филиппом, сказал: «Мы ценим Максимилиана и его качества. Он по-прежнему будет помогать нашей команде. Его будущее мы обсудим все вместе».

В стане «волков» должны оценить до конца следующего месяца, стоит ли выкупать контракт 27-летнего игрока за 11 миллионов евро у московского «Динамо».

В нынешнем сезоне форвард провел 19 матчей во всех турнирах за «Вольфсбург» и забил 2 гола.