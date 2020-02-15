В Германии матч остановили из-за расизма. Фанаты выдали виновного полиции

В матче третьей немецкой лиги между командами "Пройссен Мюнстер" и «Вюрцбургер Киккерс» (0:0) произошел расистский скандал, информирует Bild. Один из болельщиков на трибуне стал издавать обезьяньи звуки в сторону защитника «Киккерс» Лероя Квадво.

Примечательно, что недовольны поведением этого фаната были остальные болельщики, которые сразу закричали: «Нацисты вон». Трибуны сами указали на нарушителя, после чего его схватили сотрудники стадиона и вывели под аплодисменты болельщиков.

Как сообщает Spiegel, провинившийся фанат также крикнул в сторону Квадво: «Возвращайся в свою дыру».

Полиция собрала всю необходимую информацию о нем и временно отпустила. Теперь фанату грозит уголовное преследование (до пяти лет лишения свободы) и запрет на посещение стадионов.