В Германии матч низшего дивизиона завершился со счетом 37:0. Все из-за социального дистанцирования

В одном из низших дивизионов Германии матч завершился со счетом 37:0, сообщает Goal.com.

Игроки клуба «Рипдорф-Мольцен II» на протяжении всего матча против «Холденштедта» соблюдали правила социального дистанцирования, из-за чего пропустил 37 мячей. Причиной таких действий стало то, что футболисты «Холденштедта» накануне матча контактировали с инфицированным коронавирусом. «Рипдорф» просил перенести матч, но получил отказ.