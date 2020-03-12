В «Ганновере» второй игрок заразился коронавирусом
18:27
Левый защитник «Ганновера» Яннес Хорн сдал положительный тест на коронавирус, сообщает SportBild.
В среду было объявлено, что у защитника Тимо Хюберса диагностирован коронавирус. После этого вся команда прошла тест. Выяснилось, что у Хорна тоже положительный результат.
Ранее стало известно, что ряд ближайших матчей немецкой бундеслиги из-за ситуации с коронавирусом пройдет при пустых трибунах.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020