В «Ганновере» второй игрок заразился коронавирусом

Левый защитник «Ганновера» Яннес Хорн сдал положительный тест на коронавирус, сообщает SportBild.

В среду было объявлено, что у защитника Тимо Хюберса диагностирован коронавирус. После этого вся команда прошла тест. Выяснилось, что у Хорна тоже положительный результат.

Ранее стало известно, что ряд ближайших матчей немецкой бундеслиги из-за ситуации с коронавирусом пройдет при пустых трибунах.