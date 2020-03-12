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Новости   //    Футбол   //    Германия

В «Ганновере» второй игрок заразился коронавирусом

18:27
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Левый защитник «Ганновера» Яннес Хорн сдал положительный тест на коронавирус, сообщает SportBild.

В среду было объявлено, что у защитника Тимо Хюберса диагностирован коронавирус. После этого вся команда прошла тест. Выяснилось, что у Хорна тоже положительный результат.

Ранее стало известно, что ряд ближайших матчей немецкой бундеслиги из-за ситуации с коронавирусом пройдет при пустых трибунах.

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