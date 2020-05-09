В «Динамо» новые зараженные. Дрезденцев отправили в карантин на 14 дней
22:45
После очередных тестов на COVID-19 в дрезденском «Динамо» обнаружены два новых случая заражения коронавирусом, объявил сегодня клуб на своем официальном сайте. У обоих нет никаких симптомов болезни.
Теперь всей команде, занимающей последнее место во второй бундеслиге, придется пройти 14-дневный карантин. Она не сможет сыграть 17 мая с «Ганновером». Еще один игрок находится на карантине с 3 мая. (Александр Бобров)
Zwei weitere Corona-F?lle: Gesamtes Zweitliga-Team ab sofort in 14-t?giger Quarant?ne. Ausf?hrliche Informationen zur aktuellen Situation bei der SGD gibt es hier: https://t.co/mb1BhViDJZ #sgd1953 pic.twitter.com/U3ikjMQX7n— SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) May 9, 2020
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