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В «Динамо» новые зараженные. Дрезденцев отправили в карантин на 14 дней

22:45
В дрезденском «Динамо» у двух игроков обнаружили коронавирусную инфекцию. Фото Reuters
В дрезденском «Динамо» у двух игроков обнаружили коронавирусную инфекцию. Фото Reuters
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После очередных тестов на COVID-19 в дрезденском «Динамо» обнаружены два новых случая заражения коронавирусом, объявил сегодня клуб на своем официальном сайте. У обоих нет никаких симптомов болезни.

Теперь всей команде, занимающей последнее место во второй бундеслиге, придется пройти 14-дневный карантин. Она не сможет сыграть 17 мая с «Ганновером». Еще один игрок находится на карантине с 3 мая. (Александр Бобров)

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