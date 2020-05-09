В «Динамо» новые зараженные. Дрезденцев отправили в карантин на 14 дней

После очередных тестов на COVID-19 в дрезденском «Динамо» обнаружены два новых случая заражения коронавирусом, объявил сегодня клуб на своем официальном сайте. У обоих нет никаких симптомов болезни.

Теперь всей команде, занимающей последнее место во второй бундеслиге, придется пройти 14-дневный карантин. Она не сможет сыграть 17 мая с «Ганновером». Еще один игрок находится на карантине с 3 мая. (Александр Бобров)