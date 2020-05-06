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В DFL подтвердили, что бундеслига возобновится 15 мая

23:15
Бундеслига возобовится в мае. Фото Deutsche Welle.
Бундеслига возобовится в мае. Фото Deutsche Welle.
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Турнир в немецкой бундеслиге будет возобновлен 15 мая. Как сообщает Deutsche Welle, немецкая футбольная лига (DFL) проинформировала об этом информационные агентства DPA и SID. Информация о расписании матчей станет известна позднее.

Ранее власти Германии разрешили возобновить соревнования. Игры будут проходить без зрителей. Было объявлено, что первые матчи после паузы пройдут в мае, но точная дата официально пока не названа. Турнир до этого был прерван из-за пандемии коронавируса.

По данным немецких СМИ, 15, 16 и 17 мая пройдут матчи 26-го тура. Среди них — рурское дерби «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке».

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