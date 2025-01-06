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Судейство

Сегодня, 15:08

В бундеслиге введут новую судейскую технологию

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Управляющий директор DFB Schiri GmbH Кнут Кирхер заявил, что в чемпионате Германии-2025/26 начнет применяться технология полуавтоматического определения офсайда (САОТ). Что касается других судейских новшеств, возможно, немцы присоединятся к тем, кто участвует в эксперименте ФИФА, связанном с объявлениями решений рефери по стадиону после вмешательства видеоассистентов и просмотра повторов на мониторе у поля.

«Пока мы на стадии обсуждения этого проекта. Нужно дождаться результатов, получаемых ФИФА: как воспринимается это новшество и насколько хорошо все работает. Конечно, нельзя допустить, чтобы это негативно сказалось на наших арбитрах», — заявил судейский руководитель в интервью Kicker.

ФИФА
Бундеслига
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 11 3 1 47-13 36
2
 Байер 15 9 5 1 37-21 32
3
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 35-23 27
4
 РБ Лейпциг 15 8 3 4 24-20 27
5
 Майнц 15 7 4 4 28-20 25
6
 Боруссия Д 15 7 4 4 28-22 25
7
 Вердер 15 7 4 4 26-25 25
8
 Боруссия М 15 7 3 5 25-20 24
9
 Фрайбург 15 7 3 5 21-24 24
10
 Штутгарт 15 6 5 4 29-25 23
11
 Вольфсбург 15 6 3 6 32-28 21
12
 Унион Б 15 4 5 6 14-19 17
13
 Аугсбург 15 4 4 7 17-32 16
14
 Ст-Паули 15 4 2 9 12-19 14
15
 Хоффенхайм 15 3 5 7 20-28 14
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 Хайденхайм 15 3 1 11 18-33 10
17
 Хольштайн 15 2 2 11 19-38 8
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 Бохум 15 1 3 11 13-35 6
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