В «Боруссии» впечатлены готовностью Санчо
В дортмундской «Боруссии» были удивлены физической формой новичка команды Джейдона Санчо. Игрок был арендован у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.
По информации Sky Sports, в руководстве немецкого клуба сомневались в физической готовности 23-летнего англичанина из-за отсутствия игровой практики, однако на первой же тренировке Санчо произвел хорошее впечатление.
В этом сезоне Санчо сыграл всего в трех матчах во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|16
|13
|3
|0
|46-12
|42
|
2
|Бавария
|16
|13
|2
|1
|52-15
|41
|
3
|Штутгарт
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
5
|Боруссия Д
|16
|7
|6
|3
|30-25
|27
|
6
|Айнтрахт Ф
|16
|6
|6
|4
|26-20
|24
|
7
|Хоффенхайм
|17
|7
|3
|7
|32-33
|24
|
8
|Фрайбург
|16
|7
|3
|6
|21-26
|24
|
9
|Хайденхайм
|16
|6
|2
|8
|25-32
|20
|
10
|Вольфсбург
|16
|6
|1
|9
|20-27
|19
|
11
|Аугсбург
|16
|4
|6
|6
|24-31
|18
|
12
|Боруссия М
|16
|4
|5
|7
|31-35
|17
|
13
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|23-30
|16
|
14
|Бохум
|16
|3
|7
|6
|18-33
|16
|
15
|Унион Б
|15
|4
|1
|10
|17-31
|13
|
16
|Майнц
|16
|1
|7
|8
|13-28
|10
|
17
|Кельн
|16
|2
|4
|10
|10-28
|10
|
18
|Дармштадт
|16
|2
|4
|10
|20-41
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.01
|22:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|3 : 0
|13.01
|17:30
|
Аугсбург – Байер
|- : -
|13.01
|17:30
|
Кельн – Хайденхайм
|- : -
|13.01
|17:30
|
Фрайбург – Унион Б
|- : -
|13.01
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|- : -
|13.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|13.01
|20:30
|
Дармштадт – Боруссия Д
|- : -
|14.01
|17:30
|
Бохум – Вердер
|- : -
|14.01
|19:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|22
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|13
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5
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