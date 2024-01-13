В «Боруссии» впечатлены готовностью Санчо

В дортмундской «Боруссии» были удивлены физической формой новичка команды Джейдона Санчо. Игрок был арендован у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

По информации Sky Sports, в руководстве немецкого клуба сомневались в физической готовности 23-летнего англичанина из-за отсутствия игровой практики, однако на первой же тренировке Санчо произвел хорошее впечатление.

В этом сезоне Санчо сыграл всего в трех матчах во всех турнирах.