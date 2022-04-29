В «Боруссии» подтвердили, что Холанн покинет команду из Дортмунда

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что нападающий Эрлин Холанн хочет перейти в «Манчестр Сити».

«У него в контракте прописана сумма отступных. Иначе он бы уже перешел в «Манчестер Юнайтед».

Игрок сам должен принять решение. Я же уверен, что мы найдем нового Холанна. Нам нужен новый Холанн.

Адейеми? Мы ведем переговоры. Сам игрок хочет выступать за «Боруссию». Нужно решить этот вопрос», — приводит слова Ватцке в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 21-летний норвежец близок к трансферу в «Барселону» или «Манчестер Сити».

В этом сезоне Эрлин Холанн провел за «Боруссию» 27 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 7 результативных передач.