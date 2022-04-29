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Сегодня, 22:10

В «Боруссии» подтвердили, что Холанн покинет команду из Дортмунда

Иван Шитик
Корреспондент
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Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что нападающий Эрлин Холанн хочет перейти в «Манчестр Сити».

«У него в контракте прописана сумма отступных. Иначе он бы уже перешел в «Манчестер Юнайтед».

Игрок сам должен принять решение. Я же уверен, что мы найдем нового Холанна. Нам нужен новый Холанн.

Адейеми? Мы ведем переговоры. Сам игрок хочет выступать за «Боруссию». Нужно решить этот вопрос», — приводит слова Ватцке в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 21-летний норвежец близок к трансферу в «Барселону» или «Манчестер Сити».

В этом сезоне Эрлин Холанн провел за «Боруссию» 27 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 7 результативных передач.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Эрлин Холанн
ФК Боруссия (Дортмунд)
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига: «Майнц — «Бавария», «Боруссия М» — «РБ Лейпциг» и другие матчи 32-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 24 3 4 92-30 75
2
 Боруссия Д 31 20 3 8 77-46 63
3
 Байер 31 16 7 8 72-44 55
4
 РБ Лейпциг 31 16 6 9 66-33 54
5
 Фрайбург 31 14 10 7 52-37 52
6
 Унион Б 31 14 8 9 42-40 50
7
 Кельн 31 13 10 8 47-45 49
8
 Хоффенхайм 31 13 7 11 52-47 46
9
 Айнтрахт Ф 31 10 10 11 42-44 40
10
 Майнц 31 11 6 14 43-41 39
11
 Боруссия М 31 10 8 13 45-58 38
12
 Вольфсбург 31 11 4 16 39-51 37
13
 Бохум 31 10 6 15 30-45 36
14
 Аугсбург 31 9 8 14 36-47 35
15
 Герта 31 9 5 17 34-66 32
16
 Штутгарт 31 6 10 15 36-55 28
17
 Арминия 31 5 11 15 24-49 26
18
 Гр. Фюрт 31 3 8 20 25-76 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.04 21:30
Унион Б – Гр. Фюрт
 - : -
30.04 16:30
Арминия – Герта
 - : -
30.04 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
30.04 16:30
Боруссия Д – Бохум
 - : -
30.04 16:30
Майнц – Бавария
 - : -
30.04 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
30.04 19:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
2.05 21:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
2.05 21:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 33
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 25 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 26 1 6
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