В «Боруссии Д» уверены, что Санчо подпишет новый контракт с клубом с зарплатой в 10 миллионов евро

Руководство дортмундской «Боруссии» уверено в том, что полузащитник Джейдон Санчо подпишет новый контракт с клубом на улучшенных условиях, сообщает Goal.com со ссылкой на Forbes.

По информации источника, немецкий клуб предложил 20-летнему англичанину новое соглашение с зарплатой в 10 миллионов евро. В случае, если Санчо подпишет контракт, то у него будет вторая по величине зарплата в «Боруссии» — выше только у Марко Ройса. Ранее сообщалось, что к игроку проявляют активный интерес клубы АПЛ, в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

На счету Санчо 17 голов и 19 результативных передач в 35 матчах за «Боруссию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 117 миллионов евро.