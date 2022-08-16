В «Бохум» на правах свободного агента перешел Муссе

Бывший нападающий «Шеффилд Юнайтед» Лис Муссе перешел в «Бохум» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Соглашение форварда с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Рад, что время ожидания для меня закончилось. Я футболист, поэтому хочу быть на поле и играть как можно больше. Бундеслига для меня новая территория, я пока знаю о ней только из СМИ. Мне любопытно познакомиться с моими новыми товарищами по команде, я с нетерпением жду первых тренировок с ними», приводит слова Муссе пресс-служба «Бохума».

Во второй половине прошедшего сезона 26-летний француз выступал за «Салернитану» на правах аренды, провел за итальянский клуб 6 матчей в серии А и отдал 1 результативную передачу.