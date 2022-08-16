В «Бохум» на правах свободного агента перешел Муссе
Бывший нападающий «Шеффилд Юнайтед» Лис Муссе перешел в «Бохум» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Соглашение форварда с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
«Рад, что время ожидания для меня закончилось. Я футболист, поэтому хочу быть на поле и играть как можно больше. Бундеслига для меня новая территория, я пока знаю о ней только из СМИ. Мне любопытно познакомиться с моими новыми товарищами по команде, я с нетерпением жду первых тренировок с ними», приводит слова Муссе пресс-служба «Бохума».
Во второй половине прошедшего сезона 26-летний француз выступал за «Салернитану» на правах аренды, провел за итальянский клуб 6 матчей в серии А и отдал 1 результативную передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|
2
|Боруссия Д
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
3
|Майнц
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Боруссия М
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
6
|Кельн
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
7
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|
8
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Аугсбург
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|
10
|Штутгарт
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|РБ Лейпциг
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Айнтрахт Ф
|2
|0
|1
|1
|2-7
|1
|
14
|Герта
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Шальке
|2
|0
|1
|1
|3-5
|1
|
16
|Вольфсбург
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
18
|Байер
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|19.08
|21:30
|
Боруссия М – Герта
|- : -
|20.08
|16:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|20.08
|16:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
|20.08
|16:30
|
Боруссия Д – Вердер
|- : -
|20.08
|16:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|- : -
|20.08
|16:30
|
Вольфсбург – Шальке
|- : -
|20.08
|19:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -
|21.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Кельн
|- : -
|21.08
|18:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|3
|
|
Михаэль Грегорич
Фрайбург
|2
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|2
|П
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Дани Ольмо
РБ Лейпциг
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лукас Градецки
Байер
|1
|1
|0
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|2
|1
|0