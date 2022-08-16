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16 августа, 09:12

В «Бохум» на правах свободного агента перешел Муссе

Алексей Еремин
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Бывший нападающий «Шеффилд Юнайтед» Лис Муссе перешел в «Бохум» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Соглашение форварда с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Рад, что время ожидания для меня закончилось. Я футболист, поэтому хочу быть на поле и играть как можно больше. Бундеслига для меня новая территория, я пока знаю о ней только из СМИ. Мне любопытно познакомиться с моими новыми товарищами по команде, я с нетерпением жду первых тренировок с ними», приводит слова Муссе пресс-служба «Бохума».

Во второй половине прошедшего сезона 26-летний француз выступал за «Салернитану» на правах аренды, провел за итальянский клуб 6 матчей в серии А и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.vfl-bochum.de/news/uebersicht/profis/vfl-verpflichtet-lys-mousset/
Футбол
ФК Бохум
ФК Шеффилд Юнайтед
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 Майнц 2 1 1 0 2-1 4
4
 Унион Б 2 1 1 0 3-1 4
5
 Боруссия М 2 1 1 0 5-3 4
6
 Кельн 2 1 1 0 5-3 4
7
 Фрайбург 2 1 0 1 5-3 3
8
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
9
 Аугсбург 2 1 0 1 2-5 3
10
 Штутгарт 2 0 2 0 3-3 2
11
 РБ Лейпциг 2 0 2 0 3-3 2
12
 Вердер 2 0 2 0 4-4 2
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 Айнтрахт Ф 2 0 1 1 2-7 1
14
 Герта 2 0 1 1 2-4 1
15
 Шальке 2 0 1 1 3-5 1
16
 Вольфсбург 2 0 1 1 2-4 1
17
 Бохум 2 0 0 2 3-5 0
18
 Байер 2 0 0 2 1-3 0
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19.08 21:30
Боруссия М – Герта
 - : -
20.08 16:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
20.08 16:30
Байер – Хоффенхайм
 - : -
20.08 16:30
Боруссия Д – Вердер
 - : -
20.08 16:30
Штутгарт – Фрайбург
 - : -
20.08 16:30
Вольфсбург – Шальке
 - : -
20.08 19:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 - : -
21.08 16:30
Айнтрахт Ф – Кельн
 - : -
21.08 18:30
Бохум – Бавария
 - : -
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Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 3
Михаэль Грегорич

Михаэль Грегорич

Фрайбург

 2
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 2
П
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Дани Ольмо

Дани Ольмо

РБ Лейпциг

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И К Ж
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 1 1 0
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 2 1 0
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