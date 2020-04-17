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В «Байере» уверены, что Арангис не перейдет в «Баварию» и останется в команде

19:56
Чарльз Арангис. Фото Бундеслига.
Чарльз Арангис. Фото Бундеслига.
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Руководство «Байера» уверено, что полузащитник Чарльз Арангис останется в команде. Об этом сообщает Goal.com. К футболисту проявляет интерес «Бавария».

Контракт футболиста истекает 30 июня 2020 года. «Бавария» хотела бы подписать его как свободного агента. Однако в «Байере» уверены, что чилиец продлит контракт и продолжит выступать за клуб из Леверкузена.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 27 матчей за «Байер» и забил три мяча при шести голевых передачах.

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