В «Байере» уверены, что Арангис не перейдет в «Баварию» и останется в команде

Руководство «Байера» уверено, что полузащитник Чарльз Арангис останется в команде. Об этом сообщает Goal.com. К футболисту проявляет интерес «Бавария».

Контракт футболиста истекает 30 июня 2020 года. «Бавария» хотела бы подписать его как свободного агента. Однако в «Байере» уверены, что чилиец продлит контракт и продолжит выступать за клуб из Леверкузена.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 27 матчей за «Байер» и забил три мяча при шести голевых передачах.