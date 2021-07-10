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В «Байере» рассказали, когда Лунев проведет первую тренировку с командой

12:05
Андрей Лунев.
Андрей Лунев.
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В пресс-службе леверкузенского «Байера» рассказали, когда российский вратарь Андрей Лунев начнет тренироваться с командой.

10 июля немецкий клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 29-летним голкипером.

«Сегодня Андрей проведет первую тренировку с командой. По нашему плану у него будет возможность принять участие в товарищеском матче в среду против «Веена». Однако пока не можем точно сказать, будет ли он играть», — сказали в пресс-службе «СЭ».

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента. Минувший сезон он провел в «Зените», где принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21) и один раз выигрывал Кубок страны (2019/20).

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Данил Алешин все материалы автора

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