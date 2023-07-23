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Сегодня, 09:20

В «Баварии» заявили, что у Геррейру растяжение мышцы голени

Руслан Минаев
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«Бавария» рассказала подробности травмы новичка клуба Рафаэла Геррейру. Мюнхенцы не подтвердили разрыв икроножной мышцы, о которой сообщил Kicker.

«29-летний португалец получил растяжение мышц правой голени на тренировке в субботу», — говорится в заявлении клуба.

Ровно месяц назад Геррейру подписал с «Баварией» контракт до 2026 года. Он перешел в статусе свободного агента после истечения соглашения с «Боруссией» Дортмунд.

Рафаэл Геррейру
Футбол
ФК Бавария
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Новичок «Баварии» Геррейру порвал икроножную мышцу на тренировке
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 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Байер 0 0 0 0 0-0 0
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 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
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 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
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 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
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