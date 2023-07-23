В «Баварии» заявили, что у Геррейру растяжение мышцы голени

«Бавария» рассказала подробности травмы новичка клуба Рафаэла Геррейру. Мюнхенцы не подтвердили разрыв икроножной мышцы, о которой сообщил Kicker.

«29-летний португалец получил растяжение мышц правой голени на тренировке в субботу», — говорится в заявлении клуба.

Ровно месяц назад Геррейру подписал с «Баварией» контракт до 2026 года. Он перешел в статусе свободного агента после истечения соглашения с «Боруссией» Дортмунд.