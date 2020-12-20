В «Баварии» заявили, что не планируют совершать трансферы зимой

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что в ближайшее трансферное окно клуб не будет приобретать новых футболистов.

«Трансферов не планируется. С 8 марта у нас не было ни одного зрителя. Возможно, до конца сезона это не изменится. Мы должны понимать это в сложившейся финансовой ситуации. Но клуб также не хочет отпускать игроков» — цитирует Румменигге твиттер Bayern & Germany.

После 13 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.