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В «Баварии» заявили, что не планируют совершать трансферы зимой

16:20
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что в ближайшее трансферное окно клуб не будет приобретать новых футболистов.

«Трансферов не планируется. С 8 марта у нас не было ни одного зрителя. Возможно, до конца сезона это не изменится. Мы должны понимать это в сложившейся финансовой ситуации. Но клуб также не хочет отпускать игроков» — цитирует Румменигге твиттер Bayern & Germany.

После 13 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1340633818596847618

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