Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

В «Баварии» считают, что за Бундеслигой будут следить миллиарды людей

12:43
Теги:

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о возобновлении сезона. Рестарт чемпионата Германии состоится 16 мая.

— Как сказал премьер-министр, выходные более сносны с футболом, чем без него, — приводит слова Румменигге Sport Bild. — Бундеслига окажется единственным чемпионатом, который будет транслироваться по телевизору. Думаю, что миллиарды людей будут смотреть на нас.

Очень сожалею о поведении Eurosport, который отменил контракты. Для них это будет большая потеря имиджа. Кто захочет положиться на них в будущем?

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир