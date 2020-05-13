В «Баварии» считают, что за Бундеслигой будут следить миллиарды людей

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о возобновлении сезона. Рестарт чемпионата Германии состоится 16 мая.

— Как сказал премьер-министр, выходные более сносны с футболом, чем без него, — приводит слова Румменигге Sport Bild. — Бундеслига окажется единственным чемпионатом, который будет транслироваться по телевизору. Думаю, что миллиарды людей будут смотреть на нас.

Очень сожалею о поведении Eurosport, который отменил контракты. Для них это будет большая потеря имиджа. Кто захочет положиться на них в будущем?