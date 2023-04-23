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Сегодня, 16:24

В «Баварии» раскритиковали решения Тухеля после поражения от «Майнца»

Мария Гусева
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Руководство «Баварии» раскритиковало главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля после поражения от «Майнца» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в «Баварии» недовольны выбором стартового состава на эту игру и ротацией.

Вариант с увольнением Тухеля в настоящее время не рассматривается, но со следующего сезона руководство клуба будет пристально наблюдать за работой тренера.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 59 очков в 29 матчах.

Футбол
ФК Бавария
ФК Майнц
Томас Тухель
Бундеслига
2
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Дитмар Хаманн считает, что смена тренера в «Баварии» не принесла плодов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 29 19 3 7 66-39 60
2
 Бавария 29 17 8 4 79-33 59
3
 Унион Б 28 15 7 6 43-31 52
4
 РБ Лейпциг 28 15 6 7 53-35 51
5
 Фрайбург 28 14 8 6 41-37 50
6
 Майнц 29 12 9 8 49-40 45
7
 Байер 28 13 5 10 51-41 44
8
 Вольфсбург 29 11 10 8 51-37 43
9
 Айнтрахт Ф 29 11 9 9 49-45 42
10
 Боруссия М 28 9 9 10 43-45 36
11
 Кельн 29 8 11 10 40-47 35
12
 Вердер 29 10 5 14 47-56 35
13
 Аугсбург 29 8 6 15 38-54 30
14
 Хоффенхайм 29 8 5 16 39-50 29
15
 Бохум 29 8 3 18 32-66 27
16
 Штутгарт 29 5 10 14 36-51 25
17
 Шальке 28 5 9 14 26-52 24
18
 Герта 29 5 7 17 35-59 22
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.04 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 1 : 1
22.04 16:30
Бохум – Вольфсбург
 1 : 5
22.04 16:30
Герта – Вердер
 2 : 4
22.04 16:30
Хоффенхайм – Кельн
 1 : 3
22.04 16:30
Майнц – Бавария
 3 : 1
22.04 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 4 : 0
23.04 16:30
Фрайбург – Шальке
 - : -
23.04 18:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
23.04 20:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 25 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 26 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 25 1 5
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