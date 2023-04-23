В «Баварии» раскритиковали решения Тухеля после поражения от «Майнца»
Руководство «Баварии» раскритиковало главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля после поражения от «Майнца» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Германии.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в «Баварии» недовольны выбором стартового состава на эту игру и ротацией.
Вариант с увольнением Тухеля в настоящее время не рассматривается, но со следующего сезона руководство клуба будет пристально наблюдать за работой тренера.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 59 очков в 29 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|66-39
|60
|
2
|Бавария
|29
|17
|8
|4
|79-33
|59
|
3
|Унион Б
|28
|15
|7
|6
|43-31
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|
5
|Фрайбург
|28
|14
|8
|6
|41-37
|50
|
6
|Майнц
|29
|12
|9
|8
|49-40
|45
|
7
|Байер
|28
|13
|5
|10
|51-41
|44
|
8
|Вольфсбург
|29
|11
|10
|8
|51-37
|43
|
9
|Айнтрахт Ф
|29
|11
|9
|9
|49-45
|42
|
10
|Боруссия М
|28
|9
|9
|10
|43-45
|36
|
11
|Кельн
|29
|8
|11
|10
|40-47
|35
|
12
|Вердер
|29
|10
|5
|14
|47-56
|35
|
13
|Аугсбург
|29
|8
|6
|15
|38-54
|30
|
14
|Хоффенхайм
|29
|8
|5
|16
|39-50
|29
|
15
|Бохум
|29
|8
|3
|18
|32-66
|27
|
16
|Штутгарт
|29
|5
|10
|14
|36-51
|25
|
17
|Шальке
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|
18
|Герта
|29
|5
|7
|17
|35-59
|22
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.04
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|1 : 1
|22.04
|16:30
|
Бохум – Вольфсбург
|1 : 5
|22.04
|16:30
|
Герта – Вердер
|2 : 4
|22.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|1 : 3
|22.04
|16:30
|
Майнц – Бавария
|3 : 1
|22.04
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|4 : 0
|23.04
|16:30
|
Фрайбург – Шальке
|- : -
|23.04
|18:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|23.04
|20:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|25
|1
|6
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|26
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|25
|1
|5
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