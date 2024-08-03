В «Баварии» прокомментировали переход полузащитника Пальиньи из «Фулхэма»
Спортивный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал трансфер полузащитника Жоау Пальиньи в мюнхенский клуб.
Португалец подписал контракт с «Баварией» до лета 2028 года. Мюнхенцы заплатили «Фулхэму» за этот трансфер 51 миллион евро по данным портала Transfermarkt.
«Признаюсь честно, я был очень рад, что Жоау наконец-то здесь. Мы были убеждены в этом еще в прошлом году. Он был с нами, уже прошел медицинский тест, уже чувствовал себя как дома, уже приехал. А потом на последних нескольких метрах, в этот короткий период, когда «Фулхэм» не мог найти замену, трансфер не состоялся. Я рад, что теперь он здесь. Думаю, он усилит команду», — приводит слова Дризена Sky Sports.
В прошлом сезоне 29-летний футболист провел 33 матча за «Фулхэм» в АПЛ, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -