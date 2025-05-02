Спортивный директор «Баварии» Фройнд подтвердил уход Дайера в конце сезона

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал о будущем защитника Эрика Дайера.

«Эрик сообщил нам, что не будет продлевать контракт и покинет нас. У нас были хорошие переговоры с его агентами. Но мы уважаем его решение», — приводит слова Фройнда официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что 31-летний англичанин продолжит карьеру в «Монако».

Дайер выступает за «Баварию» с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.