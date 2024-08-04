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Сегодня, 11:26

В «Баварии» ожидают, что Киммих продолжит выступать за команду

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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о будущем немецкого полузащитника команды Йозуа Киммиха.

«У нас состоялся очень хороший и позитивный разговор. Будет еще больше общения. Йозуа был ключевым игроком «Баварии» на протяжении многих лет. Ожидается, что он останется им и в будущем», — приводит слова Эберля журналист Керри Хау в социальных сетях.

Киммих выступает за «Баварию» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за мюнхенцев во всех турнирах.

Контракт футболиста с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Йозуа Киммих
Футбол
ФК Бавария
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«Боруссия» сообщила, что Фюллькруг покинул расположение команды для переговоров с другим клубом
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 И В Н П +/- О
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 Байер 0 0 0 0 0-0 0
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 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
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 Хольштайн 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 - : -
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 - : -
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
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