В «Баварии» ожидают, что Киммих продолжит выступать за команду
Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о будущем немецкого полузащитника команды Йозуа Киммиха.
«У нас состоялся очень хороший и позитивный разговор. Будет еще больше общения. Йозуа был ключевым игроком «Баварии» на протяжении многих лет. Ожидается, что он останется им и в будущем», — приводит слова Эберля журналист Керри Хау в социальных сетях.
Киммих выступает за «Баварию» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за мюнхенцев во всех турнирах.
Контракт футболиста с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
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9
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10
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|0-0
|0
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11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
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29 тур
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33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
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