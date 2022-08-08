В «Баварии» опровергли информацию о возможном уходе Сане

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич опроверг информацию о возможном уходе нападающего Лероя Сане.

«Это неправда. Он важный игрок для нас. Больше добавить нечего», — сказал функционер Sky Sport Germany.

Ранее в британских СМИ сообщалось, что на 26-летнего немца претендует «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне бундеслиги форвард принял участие в 32 матчах, записав на свой счет семь забитых мячей и семь результативных передач.