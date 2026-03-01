В «Баварии» обсудят продление контракта с Кейном перед сезоном-2026/27

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал возможное продления контракта с нападающим Харри Кейном.

«Контракт харри действует до 2027 года, опция выкупа за отступные перестала действовать в январе. У нас с Харри замечательные взаимоотношения, ему и его семье очень комфортно в Мюнхене. Перед следующим сезоном мы спокойно обсудим с ним будущее. Мы им очень довольны», — сказал Дрезен в интервью Bild.

Кейн выступает за «Баварию» с лета 2023 года. За это время на его счету 133 матча во всех тунирах, в которых он забил 130 голов и отдал 31 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего англичанина в 65 миллионов евро.