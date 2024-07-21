В «Баварии» недовольны давлением, которое оказывают на Вирца

Член наблюдательного совета «Баварии» Ули Хенес недоволен давлением, которое оказывают на молодых игроков.

«Я фанат Джамала Мусиалы и Флориана Вирца. Все прекрасно знают, что я хотел бы видеть Вирца в «Баварии». Шумиха вокрун неверна. С таким давлением они не смогут развиваться, это не идет на пользу молодым игрокам», — цитирует Хенеса Bild.

В минувшем сезоне Вирц провел 49 матчей во всех турнирах за «Байер», отметившись 18 голами и 20 результативными передачами.