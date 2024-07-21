Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 14:42

В «Баварии» недовольны давлением, которое оказывают на Вирца

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Член наблюдательного совета «Баварии» Ули Хенес недоволен давлением, которое оказывают на молодых игроков.

«Я фанат Джамала Мусиалы и Флориана Вирца. Все прекрасно знают, что я хотел бы видеть Вирца в «Баварии». Шумиха вокрун неверна. С таким давлением они не смогут развиваться, это не идет на пользу молодым игрокам», — цитирует Хенеса Bild.

В минувшем сезоне Вирц провел 49 матчей во всех турнирах за «Байер», отметившись 18 голами и 20 результативными передачами.

2
1
Читайте также
День дачника отметят в России 23 июля
Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Трамп рассказал о полученном после покушения письме от Си Цзиньпина
Дело о хулиганстве возбуждено после избиения бизнесмена на заправке под Москвой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Баварии» поделились мнением о будущем Киммиха
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
18
 Хольштайн 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 - : -
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 - : -
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
24.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
25.08 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
25.08 18:30
Ст-Паули – Хайденхайм
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости