Уволенный из «МЮ» Тен Хаг может возглавить «Лейпциг»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может занять аналогичный пост в «Лейпциг», сообщает Sky Germany.
Предполагается, что нынешний наставник немецкой команды Марко Розе может быть отправлен в отставку в случае поражения в домашнем матче 1/8 финала Кубка Германии с «Айнтрахтом».
Тех Хаг является кандидатом на пост главного тренера «РБ Лейпциг» вместе с немецким специалистом Роджером Шмидтом.
54-летний нидерландский тренер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2022 года по 28 октября 2024 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии (2023/24) и Кубок лиги (2022/23).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|12
|9
|3
|0
|37-8
|30
|
2
|Айнтрахт Ф
|12
|8
|2
|2
|31-16
|26
|
3
|Байер
|12
|6
|5
|1
|28-19
|23
|
4
|РБ Лейпциг
|12
|6
|3
|3
|19-14
|21
|
5
|Боруссия Д
|12
|6
|2
|4
|23-19
|20
|
6
|Фрайбург
|12
|6
|2
|4
|16-16
|20
|
7
|Майнц
|12
|5
|4
|3
|20-14
|19
|
8
|Вольфсбург
|12
|5
|3
|4
|25-19
|18
|
9
|Штутгарт
|12
|4
|5
|3
|23-21
|17
|
10
|Боруссия М
|12
|5
|2
|5
|18-17
|17
|
11
|Унион Б
|12
|4
|4
|4
|10-11
|16
|
12
|Вердер
|12
|4
|4
|4
|19-24
|16
|
13
|Аугсбург
|12
|4
|3
|5
|14-23
|15
|
14
|Хоффенхайм
|12
|3
|3
|6
|17-24
|12
|
15
|Ст-Паули
|12
|3
|2
|7
|10-15
|11
|
16
|Хайденхайм
|12
|3
|1
|8
|15-24
|10
|
17
|Хольштайн
|12
|1
|2
|9
|13-31
|5
|
18
|Бохум
|12
|0
|2
|10
|10-33
|2
|6.12
|22:30
|
Штутгарт – Унион Б
|- : -
|7.12
|17:30
|
Байер – Ст-Паули
|- : -
|7.12
|17:30
|
Бавария – Хайденхайм
|- : -
|7.12
|17:30
|
Бохум – Вердер
|- : -
|7.12
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|- : -
|7.12
|17:30
|
Хольштайн – РБ Лейпциг
|- : -
|7.12
|20:30
|
Боруссия М – Боруссия Д
|- : -
|8.12
|17:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
|8.12
|19:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|9
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|9
|1
|3
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|10
|1
|3
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3