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Сегодня, 08:42

Уволенный из «МЮ» Тен Хаг может возглавить «Лейпциг»

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может занять аналогичный пост в «Лейпциг», сообщает Sky Germany.

Предполагается, что нынешний наставник немецкой команды Марко Розе может быть отправлен в отставку в случае поражения в домашнем матче 1/8 финала Кубка Германии с «Айнтрахтом».

Тех Хаг является кандидатом на пост главного тренера «РБ Лейпциг» вместе с немецким специалистом Роджером Шмидтом.

54-летний нидерландский тренер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2022 года по 28 октября 2024 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии (2023/24) и Кубок лиги (2022/23).

Источник: Sky Germany
Футбол
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 12 9 3 0 37-8 30
2
 Айнтрахт Ф 12 8 2 2 31-16 26
3
 Байер 12 6 5 1 28-19 23
4
 РБ Лейпциг 12 6 3 3 19-14 21
5
 Боруссия Д 12 6 2 4 23-19 20
6
 Фрайбург 12 6 2 4 16-16 20
7
 Майнц 12 5 4 3 20-14 19
8
 Вольфсбург 12 5 3 4 25-19 18
9
 Штутгарт 12 4 5 3 23-21 17
10
 Боруссия М 12 5 2 5 18-17 17
11
 Унион Б 12 4 4 4 10-11 16
12
 Вердер 12 4 4 4 19-24 16
13
 Аугсбург 12 4 3 5 14-23 15
14
 Хоффенхайм 12 3 3 6 17-24 12
15
 Ст-Паули 12 3 2 7 10-15 11
16
 Хайденхайм 12 3 1 8 15-24 10
17
 Хольштайн 12 1 2 9 13-31 5
18
 Бохум 12 0 2 10 10-33 2
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Штутгарт – Унион Б
 - : -
7.12 17:30
Байер – Ст-Паули
 - : -
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Бавария – Хайденхайм
 - : -
7.12 17:30
Бохум – Вердер
 - : -
7.12 17:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 - : -
7.12 17:30
Хольштайн – РБ Лейпциг
 - : -
7.12 20:30
Боруссия М – Боруссия Д
 - : -
8.12 17:30
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Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
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Винченцо Грифо

Фрайбург

 6
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 6
И К Ж
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 9 1 3
Самюэль Эссенде

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Аугсбург

 10 1 3
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 11 1 3
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