Уволенный из «МЮ» Тен Хаг может возглавить «Лейпциг»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может занять аналогичный пост в «Лейпциг», сообщает Sky Germany.

Предполагается, что нынешний наставник немецкой команды Марко Розе может быть отправлен в отставку в случае поражения в домашнем матче 1/8 финала Кубка Германии с «Айнтрахтом».

Тех Хаг является кандидатом на пост главного тренера «РБ Лейпциг» вместе с немецким специалистом Роджером Шмидтом.

54-летний нидерландский тренер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2022 года по 28 октября 2024 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии (2023/24) и Кубок лиги (2022/23).