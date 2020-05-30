Уве Ресслер: «Фортуна» всегда вставала после падения. Так будет и на этот раз»

Главный тренер «Фортуны» Уве Ресслер не сомневается, что его команда оправится после поражения от «Баварии» (0:5) в 29-м туре чемпионата Германии.

«Я считаю, что мы начали матч именно так, как мы это планировали, — цитирует тренера официальный сайт «Баварии». — Но потом мы довольно быстро заметили, что поле слишком быстрое для нас. Это великолепное поле, но слишком быстрое для нас. В первом тайме мы создали три хороших момента, один из которых должен был завершиться голом.

Забитый мяч придал бы нам дополнительную энергию. К сожалению, мы не смогли реализовать эти шансы. Немного разочаровывает то, что сегодня мы в какой-то степени разрушили хорошее впечатление от себя, созданное в течение последних месяцев. Но команда всегда вставала после падения. Так будет и в этот раз".

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