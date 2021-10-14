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Урок мастерства от Холанна: три удара в девятку подряд

19:38
Эрлин Холанн. Фото Twitter
Эрлин Холанн. Фото Twitter
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн показал трюк на тренировке. Видео опубликовал официальный Twitter бундеслиги.

На видео норвежец ставит три мяча друг на друга на 11-метровой отметке. Затем он трижды кряду попадает в мишень, которая висит в девятке ворот. В конечном итоге мишень была разбита.

21-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Боруссию» во всех турнирах и забил 11 мячей при четырех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 150 миллионов евро. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Евгений Петров все материалы автора

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