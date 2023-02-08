Упамекано работал с оперным певцом, чтобы громче кричать на поле
Защитник «Баварии» Дайот Упамекано рассказал в интервью Bild, что работал с оперным певцом над вокальной техникой, которая доставляла ему проблемы, когда он пытался громко кричать на поле.
24-летний француз признался, что он обратился к певцу, так как у него часто болело горло и появлялась хрипота.
В этом сезоне Упамекано сыграл в 27 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|11
|7
|1
|56-18
|40
|
2
|Унион Б
|19
|12
|3
|4
|33-23
|39
|
3
|Боруссия Д
|19
|12
|1
|6
|38-26
|37
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|10
|6
|3
|39-24
|36
|
5
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|
6
|Фрайбург
|19
|10
|4
|5
|30-30
|34
|
7
|Вольфсбург
|19
|8
|5
|6
|38-26
|29
|
8
|Вердер
|19
|8
|3
|8
|31-37
|27
|
9
|Боруссия М
|19
|7
|5
|7
|34-29
|26
|
10
|Байер
|19
|7
|3
|9
|30-31
|24
|
11
|Майнц
|19
|6
|5
|8
|27-31
|23
|
12
|Кельн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|
13
|Аугсбург
|19
|6
|3
|10
|24-33
|21
|
14
|Бохум
|19
|6
|1
|12
|24-46
|19
|
15
|Хоффенхайм
|19
|5
|4
|10
|28-36
|19
|
16
|Штутгарт
|19
|3
|7
|9
|22-34
|16
|
17
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|
18
|Шальке
|19
|2
|5
|12
|14-41
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.02
|22:30
|
Шальке – Вольфсбург
|- : -
|11.02
|17:30
|
Бавария – Бохум
|- : -
|11.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|11.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|11.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|- : -
|11.02
|17:30
|
Вердер – Боруссия Д
|- : -
|11.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|12.02
|17:30
|
Герта – Боруссия М
|- : -
|12.02
|19:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|15
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2
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