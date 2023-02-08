Упамекано работал с оперным певцом, чтобы громче кричать на поле

Защитник «Баварии» Дайот Упамекано рассказал в интервью Bild, что работал с оперным певцом над вокальной техникой, которая доставляла ему проблемы, когда он пытался громко кричать на поле.

24-летний француз признался, что он обратился к певцу, так как у него часто болело горло и появлялась хрипота.

В этом сезоне Упамекано сыграл в 27 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.