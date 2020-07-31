Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Упамекано продлит контракт с «Лейпцигом». Игроком интересовались «Бавария» и «Арсенал»

02:27
Теги:

Защитник Дайот Упамекано в ближайшие дни продлит контракт с «Лейпцигом». По информации Bild, новое соглашение с французом будет рассчитано до 2023 года.

Этим летом игроком интересовались «Челси», «Арсенал» и «Бавария».

В сезоне-2019/20 Упамекано провел за «Лейпциг» 36 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 45 миллионов евро.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир