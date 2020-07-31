Упамекано продлит контракт с «Лейпцигом». Игроком интересовались «Бавария» и «Арсенал»

Защитник Дайот Упамекано в ближайшие дни продлит контракт с «Лейпцигом». По информации Bild, новое соглашение с французом будет рассчитано до 2023 года.

Этим летом игроком интересовались «Челси», «Арсенал» и «Бавария».

В сезоне-2019/20 Упамекано провел за «Лейпциг» 36 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 45 миллионов евро.