Упамекано продлит контракт с «Лейпцигом». Игроком интересовались «Бавария» и «Арсенал»
02:27
Защитник Дайот Упамекано в ближайшие дни продлит контракт с «Лейпцигом». По информации Bild, новое соглашение с французом будет рассчитано до 2023 года.
Этим летом игроком интересовались «Челси», «Арсенал» и «Бавария».
В сезоне-2019/20 Упамекано провел за «Лейпциг» 36 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 45 миллионов евро.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...