Упамекано продлил контракт с «Лейпцигом» и не уйдет из команды

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано продлил контракт с клубом, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, 21-летний француз подписал новое соглашение с немецким клубом, рассчитанное до лета 2022 года. Сообщается, что защитник хочет остаться в «Лейпциге» еще на год, а не переходить в один из топ-клубов прямо сейчас. Упамекано интересуются «Реал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В сезоне-2019/20 Упамекано провел 29 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.