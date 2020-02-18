Упамекано не исключил, что покинет «Лейпциг» в летнее трансферное окно

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано не исключил, что может покинуть команду в летнее трансферное окно.

— В первую очередь, сейчас я сфокусирован на игре за «Лейпциг», но знаю, что моя игра нравится некоторым клубам, — цитирует Mundo Deportivo Упамекано. — Поговорю с агентами и семьей после того, как закончится сезон. Мы все обсудим и примем правильное решение по поводу моего будущего.

Ранее сообщалось, что в 21-летнем Упамекано заинтересованы «Бавария» и «Барселона». Француз провел за «Лейпциг» 25 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Упамекано в 50 миллионов евро, однако в его контракте с «Лейпцигом», который действует до конца июня 2021 года, прописан пункт о возможном выкупе прав на футболиста за 60 миллионов евро.