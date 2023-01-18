Упамекано назвал Дембеле самым сильным форвардом, против которого он играл

Защитник «Баварии» и сборной Франции Дайо Упамекано назвал самого сильного нападающего, протик которого ему когда-либо приходилось играть.

«Самый сильный форвард, с которым я сталкивался в защите, — это Усман Дембеле. Нет, не Месси. Это Усман. Он очень, очень быстрый», — приводит слова Упамекано Barca Universal.

25-летний Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 25 матчей, забил семь мячей и отдал семь результативных передач.

24-летний Упамекано выступает за «Баварию» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел за немецкий клуб 23 матча и не отметился результативными действиями.