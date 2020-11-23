Упамекано намерен покинуть «Лейпциг» в 2021 году

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано твердо намерен покинуть немецкий клуб летом 2021 года, сообщает Sport.de.

На 22-летнего футболиста претендуют три клуба АПЛ — «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Отмечается, что пункт об отступных Упамекано в размере 40 миллионов евро будет активирован уже предстоящим летом. Действующее соглашение француза с «Лейпцигом» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне бундеслиги Упамекано принял участие в 7 матчах, в которых забил 1 гол.