Упамекано из-за травмы пропустит матчи сборной Франции с Израилем и Бельгией

Защитник «Баварии» Дайот Упамекано получил травму в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (3:3).

У 25-летнего футболиста диагностировали травму подколенного сухожилия. Игрок пропустит матчи сборной Франции против Израиля и Бельгии.

В текущем сезоне Упамекано провел 9 матчей, в которых забил один гол и заработал четыре желтые карточки.