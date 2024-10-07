Упамекано из-за травмы пропустит матчи сборной Франции с Израилем и Бельгией
Защитник «Баварии» Дайот Упамекано получил травму в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (3:3).
У 25-летнего футболиста диагностировали травму подколенного сухожилия. Игрок пропустит матчи сборной Франции против Израиля и Бельгии.
В текущем сезоне Упамекано провел 9 матчей, в которых забил один гол и заработал четыре желтые карточки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-7
|14
|
2
|РБ Лейпциг
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
3
|Айнтрахт Ф
|6
|4
|1
|1
|14-9
|13
|
4
|Фрайбург
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
5
|Байер
|6
|3
|2
|1
|16-12
|11
|
6
|Унион Б
|6
|3
|2
|1
|6-4
|11
|
7
|Боруссия Д
|6
|3
|1
|2
|12-11
|10
|
8
|Штутгарт
|6
|2
|3
|1
|15-11
|9
|
9
|Хайденхайм
|6
|3
|0
|3
|10-8
|9
|
10
|Майнц
|6
|2
|2
|2
|11-10
|8
|
11
|Вердер
|6
|2
|2
|2
|8-12
|8
|
12
|Вольфсбург
|6
|2
|1
|3
|13-12
|7
|
13
|Аугсбург
|6
|2
|1
|3
|9-15
|7
|
14
|Боруссия М
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Ст-Паули
|6
|1
|1
|4
|4-9
|4
|
16
|Хоффенхайм
|6
|1
|1
|4
|10-16
|4
|
17
|Хольштайн
|6
|0
|2
|4
|9-19
|2
|
18
|Бохум
|6
|0
|1
|5
|6-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.10
|21:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|2 : 1
|5.10
|16:30
|
Байер – Хольштайн
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Бохум – Вольфсбург
|1 : 3
|5.10
|16:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|2 : 1
|5.10
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|0 : 1
|5.10
|19:30
|
Ст-Паули – Майнц
|0 : 3
|6.10
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|0 : 1
|6.10
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|3 : 3
|6.10
|20:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|5
|
|
Эрмедин Демирович
Штутгарт
|5
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|4
|1
|1
|
|
Стенли Нсоки
Хоффенхайм
|2
|1
|0
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