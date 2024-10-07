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Упамекано из-за травмы пропустит матчи сборной Франции с Израилем и Бельгией

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Баварии» Дайот Упамекано получил травму в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (3:3).

У 25-летнего футболиста диагностировали травму подколенного сухожилия. Игрок пропустит матчи сборной Франции против Израиля и Бельгии.

В текущем сезоне Упамекано провел 9 матчей, в которых забил один гол и заработал четыре желтые карточки.

Дайот Упамекано
Сборная Франции по футболу
ФК Бавария
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 6 4 2 0 20-7 14
2
 РБ Лейпциг 6 4 2 0 9-2 14
3
 Айнтрахт Ф 6 4 1 1 14-9 13
4
 Фрайбург 6 4 0 2 9-7 12
5
 Байер 6 3 2 1 16-12 11
6
 Унион Б 6 3 2 1 6-4 11
7
 Боруссия Д 6 3 1 2 12-11 10
8
 Штутгарт 6 2 3 1 15-11 9
9
 Хайденхайм 6 3 0 3 10-8 9
10
 Майнц 6 2 2 2 11-10 8
11
 Вердер 6 2 2 2 8-12 8
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 Вольфсбург 6 2 1 3 13-12 7
13
 Аугсбург 6 2 1 3 9-15 7
14
 Боруссия М 6 2 0 4 7-10 6
15
 Ст-Паули 6 1 1 4 4-9 4
16
 Хоффенхайм 6 1 1 4 10-16 4
17
 Хольштайн 6 0 2 4 9-19 2
18
 Бохум 6 0 1 5 6-14 1
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Бохум – Вольфсбург
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Унион Б – Боруссия Д
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5.10 16:30
Вердер – Фрайбург
 0 : 1
5.10 19:30
Ст-Паули – Майнц
 0 : 3
6.10 16:30
Хайденхайм – РБ Лейпциг
 0 : 1
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Айнтрахт Ф – Бавария
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Штутгарт – Хоффенхайм
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