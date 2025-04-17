UOL: Клопп может возобновить тренерскую деятельность в сборной Бразилии или в «Реале»
Юрген Клопп может возглавить сборную Бразилии или «Реал», сообщает UOL.
По информации источника, специалист чувствует себя сильно измотанным на посту глобального руководителя футбольного направления Red Bull. Отмечается, что Клопп готов рассмотреть варианты с возобновлением тренерской деятельности.
С 1 января 2025 года 57-летний немец приступил к исполнению обязанностей глобального руководителя в Red Bull. В качестве тренера он работал в «Майнце», «Боруссии» и в «Ливерпуле».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|29
|21
|6
|2
|83-29
|69
|
2
|Байер
|29
|18
|9
|2
|63-34
|63
|
3
|Айнтрахт Ф
|29
|15
|6
|8
|58-42
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|13
|9
|7
|47-37
|48
|
5
|Майнц
|29
|13
|7
|9
|46-34
|46
|
6
|Фрайбург
|29
|13
|6
|10
|40-45
|45
|
7
|Боруссия М
|29
|13
|5
|11
|46-43
|44
|
8
|Боруссия Д
|29
|12
|6
|11
|54-45
|42
|
9
|Вердер
|29
|12
|6
|11
|47-54
|42
|
10
|Аугсбург
|29
|11
|9
|9
|33-40
|42
|
11
|Штутгарт
|29
|11
|7
|11
|52-46
|40
|
12
|Вольфсбург
|29
|10
|8
|11
|51-45
|38
|
13
|Унион Б
|29
|9
|8
|12
|27-39
|35
|
14
|Хоффенхайм
|29
|7
|9
|13
|36-52
|30
|
15
|Ст-Паули
|29
|8
|5
|16
|25-35
|29
|
16
|Хайденхайм
|29
|6
|4
|19
|32-56
|22
|
17
|Хольштайн
|29
|4
|6
|19
|40-70
|18
|
18
|Бохум
|29
|4
|6
|19
|28-62
|18
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|16:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|- : -
|19.04
|16:30
|
Хайденхайм – Бавария
|- : -
|19.04
|16:30
|
Майнц – Вольфсбург
|- : -
|19.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Хольштайн
|- : -
|19.04
|16:30
|
Вердер – Бохум
|- : -
|19.04
|19:30
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|20.04
|16:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.04
|18:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|20.04
|20:30
|
Ст-Паули – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|17
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|П
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|10
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|25
|2
|4
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|23
|1
|5
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