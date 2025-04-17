UOL: Клопп может возобновить тренерскую деятельность в сборной Бразилии или в «Реале»

Юрген Клопп может возглавить сборную Бразилии или «Реал», сообщает UOL.

По информации источника, специалист чувствует себя сильно измотанным на посту глобального руководителя футбольного направления Red Bull. Отмечается, что Клопп готов рассмотреть варианты с возобновлением тренерской деятельности.

С 1 января 2025 года 57-летний немец приступил к исполнению обязанностей глобального руководителя в Red Bull. В качестве тренера он работал в «Майнце», «Боруссии» и в «Ливерпуле».