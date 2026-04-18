«Унион» потерпел поражение в первом матче под руководством женщины-тренера

«Унион» на своем поле уступил «Вольфсбургу» в матче 30-го тура чемпионата Германии — 1:2.

Голы гостей забили Патрик Виммер и Дженан Пейчинович. У хозяев отличился Оливер Берк.

«Унион» проиграл первый матч в истории с женщиной-тренером. 12 апреля клуб объявил о назначении Мари-Луизе Эты на пост исполняющей обязанности главного тренера. 34-летняя специалистка сменила в команде Штеффена Баумгарта и стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги.

«Унион» с 32 очками занимает 11-е место в чемпионате Германии. «Вольфсбург» с 24 очками располагается на предпоследней, 17-й позиции в таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 30-й тур.

18 апреля, 16:30. Ан дер Альтен Ферстерай (Берлин)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max