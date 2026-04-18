«Унион» потерпел поражение в первом матче под руководством женщины-тренера
«Унион» на своем поле уступил «Вольфсбургу» в матче 30-го тура чемпионата Германии — 1:2.
Голы гостей забили Патрик Виммер и Дженан Пейчинович. У хозяев отличился Оливер Берк.
«Унион» проиграл первый матч в истории с женщиной-тренером. 12 апреля клуб объявил о назначении Мари-Луизе Эты на пост исполняющей обязанности главного тренера. 34-летняя специалистка сменила в команде Штеффена Баумгарта и стала первой женщиной-тренером в истории Бундеслиги.
«Унион» с 32 очками занимает 11-е место в чемпионате Германии. «Вольфсбург» с 24 очками располагается на предпоследней, 17-й позиции в таблице.
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|Бавария
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2
|Боруссия Д
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3
|РБ Лейпциг
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4
|Штутгарт
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5
|Хоффенхайм
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|0-0
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6
|Байер
|0
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|0
|0-0
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7
|Фрайбург
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|0-0
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8
|Айнтрахт Ф
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|0-0
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9
|Аугсбург
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|0-0
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10
|Майнц
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|0-0
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11
|Унион Б
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|0
|0-0
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12
|Боруссия М
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|0-0
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13
|Гамбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эльферсберг
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Падерборн
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|0-0
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30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|21:30
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|16:30
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|16:30
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|16:30
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|16:30
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|16:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|30.08
|18:30
|Аугсбург – Шальке
|- : -
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