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Сегодня, 18:30

«Унион» обыграл «Вердер» и вышел в Лигу чемпионов

Виталий Косик
Корреспондент
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«Унион» дома обыграл «Вердер» в матче 34-го тура бундеслиги — 1:0.

Автором победного гола стал хавбек берлинской команды Рани Хедира, он отличился на 81-й минуте матча.

«Унион» занял 4-е место в турнирной таблице бундеслиги в сезоне-2022/23, команда впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

«Вердер» занял 13-е место с 36 очками.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
1:0
Вердер

В параллельном матче «Айнтрахт» дома одержал волевую победу над «Фрайбургом» — 2:1.

Счет в матче открыл хавбек гостей Винченцо Грифо. Двумя голами ответили футболисты хозяев, в составе «Айнтрахта» отличились Рандаль Коло-Муани и Жуниор Дина Ебимбе.

«Айнтрахт» занял 7-е место и не сыграет в еврокубках в следующем сезоне. «Фрайбург» закончил сезон на 5-й строчке и сыграет в Лиге Европы.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
2:1
Фрайбург

Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Аугсбург» — 2:0. В составе хозяев отличились Лука Нетц и Йонас Хофманн.

«Боруссия» расположилась на 10-й строчке с 43 очками. «Аугсбург» находится на 15-м месте с 34 очками.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
27 мая, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
2:0
Аугсбург
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Аугсбург
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вердер
ФК Унион Берлин
ФК Фрайбург
Бундеслига
0
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«Шальке» проиграл «Лейпцигу» и вылетел из бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
12
 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
13
 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
14
 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
16
 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
17
 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
 Герта 34 7 8 19 42-69 29
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27.05 16:30
Боруссия М – Аугсбург
 2 : 0
27.05 16:30
Бохум – Байер
 3 : 0
27.05 16:30
Боруссия Д – Майнц
 2 : 2
27.05 16:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 2 : 1
27.05 16:30
Кельн – Бавария
 1 : 2
27.05 16:30
РБ Лейпциг – Шальке
 4 : 2
27.05 16:30
Штутгарт – Хоффенхайм
 1 : 1
27.05 16:30
Унион Б – Вердер
 1 : 0
27.05 16:30
Вольфсбург – Герта
 1 : 2
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ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 16
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 15
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 11
Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 10
И К Ж
Амин Адли

Амин Адли

Байер

 26 2 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 24 2 1
Пьеро Хинкапье

Пьеро Хинкапье

Байер

 30 1 9
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