«Унион» сыграл вничью с «Шальке» и упустил шанс выйти на первое место в бундеслиге

«Унион» сыграл вничью с «Шальке» в матче 21-го тура чемпионата Германии со счетом 0:0.

Команда из Берлина набрала 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Унион» сравнялся по очкам с «Баварией», но уступает мюнхенцам по дополнительным показателям.

«Шальке» сыграл вничью в четвертом матче подряд. Но команда все равно остается на последнем, 20-м месте в бундеслиге.