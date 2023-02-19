«Унион» сыграл вничью с «Шальке» и упустил шанс выйти на первое место в бундеслиге
«Унион» сыграл вничью с «Шальке» в матче 21-го тура чемпионата Германии со счетом 0:0.
Команда из Берлина набрала 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Унион» сравнялся по очкам с «Баварией», но уступает мюнхенцам по дополнительным показателям.
«Шальке» сыграл вничью в четвертом матче подряд. Но команда все равно остается на последнем, 20-м месте в бундеслиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|21
|12
|7
|2
|61-21
|43
|
2
|Унион Б
|20
|13
|3
|4
|35-24
|42
|
3
|Боруссия Д
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
4
|Фрайбург
|21
|12
|4
|5
|34-31
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|21
|11
|6
|4
|43-26
|39
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|11
|5
|5
|42-29
|38
|
7
|Вольфсбург
|21
|8
|6
|7
|38-29
|30
|
8
|Боруссия М
|21
|8
|5
|8
|38-35
|29
|
9
|Вердер
|21
|8
|3
|10
|31-41
|27
|
10
|Байер
|20
|8
|3
|9
|33-32
|27
|
11
|Майнц
|20
|7
|5
|8
|30-32
|26
|
12
|Кельн
|21
|6
|8
|7
|32-34
|26
|
13
|Аугсбург
|21
|7
|3
|11
|26-36
|24
|
14
|Штутгарт
|21
|4
|7
|10
|26-36
|19
|
15
|Хоффенхайм
|21
|5
|4
|12
|29-40
|19
|
16
|Бохум
|21
|6
|1
|14
|24-51
|19
|
17
|Герта
|20
|4
|5
|11
|24-36
|17
|
18
|Шальке
|20
|2
|6
|12
|14-41
|12
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.02
|22:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|1 : 0
|18.02
|17:30
|
Боруссия М – Бавария
|3 : 2
|18.02
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|0 : 2
|18.02
|17:30
|
Штутгарт – Кельн
|3 : 0
|18.02
|17:30
|
Вольфсбург – РБ Лейпциг
|0 : 3
|18.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|2 : 0
|19.02
|17:30
|
Унион Б – Шальке
|- : -
|19.02
|19:30
|
Боруссия Д – Герта
|- : -
|19.02
|21:30
|
Байер – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|11
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|19
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3
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