«Унион» обыграл «Санкт-Паули» и вышел на первое место в бундеслиге

«Унион» на своем поле победил «Санкт-Паули» в матче 2-го тура бундеслиги — 1:0.

Единственный гол на 34-й минуте забил Бенедикт Холлербах.

«Унион» набрал 4 очка и вышел на промежуточное первое место в чемпионате Германии. «Санкт-Паули» потерпел второе поражение подряд и располагается на последней строчке в турнирной таблице.

Следующий матч «железные» проведут против «Лейпцига» 14 сентября, а команда Александра Блессина на следующий день сыграет с «Аугсбургом».