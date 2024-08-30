«Унион» обыграл «Санкт-Паули» и вышел на первое место в бундеслиге
«Унион» на своем поле победил «Санкт-Паули» в матче 2-го тура бундеслиги — 1:0.
Единственный гол на 34-й минуте забил Бенедикт Холлербах.
«Унион» набрал 4 очка и вышел на промежуточное первое место в чемпионате Германии. «Санкт-Паули» потерпел второе поражение подряд и располагается на последней строчке в турнирной таблице.
Следующий матч «железные» проведут против «Лейпцига» 14 сентября, а команда Александра Блессина на следующий день сыграет с «Аугсбургом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Хоффенхайм
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Майнц
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хольштайн
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Боруссия М
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Вольфсбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
17
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.08
|21:30
|
Унион Б – Ст-Паули
|1 : 0
|31.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|31.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|31.08
|16:30
|
Хольштайн – Вольфсбург
|- : -
|31.08
|16:30
|
Штутгарт – Майнц
|- : -
|31.08
|16:30
|
Вердер – Боруссия Д
|- : -
|31.08
|19:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|1.09
|16:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|- : -
|1.09
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|3
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|
|
Рами Бенсебаини
Боруссия Д
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|0
|1
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