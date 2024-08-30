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30 августа, 23:23

«Унион» обыграл «Санкт-Паули» и вышел на первое место в бундеслиге

Алина Савинова
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«Унион» на своем поле победил «Санкт-Паули» в матче 2-го тура бундеслиги — 1:0.

Единственный гол на 34-й минуте забил Бенедикт Холлербах.

«Унион» набрал 4 очка и вышел на промежуточное первое место в чемпионате Германии. «Санкт-Паули» потерпел второе поражение подряд и располагается на последней строчке в турнирной таблице.

Следующий матч «железные» проведут против «Лейпцига» 14 сентября, а команда Александра Блессина на следующий день сыграет с «Аугсбургом».

Германия. Бундеслига 1. 2-й тур
30 авг, 21:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
1:0
Санкт-Паули
Футбол
ФК Санкт-Паули
ФК Унион Берлин
0
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 И В Н П +/- О
1
 Унион Б 2 1 1 0 2-1 4
2
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
3
 Хайденхайм 1 1 0 0 2-0 3
4
 Боруссия Д 1 1 0 0 2-0 3
5
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
6
 Бавария 1 1 0 0 3-2 3
7
 Хоффенхайм 1 1 0 0 3-2 3
8
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 1-0 3
9
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
10
 Аугсбург 1 0 1 0 2-2 1
11
 Майнц 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хольштайн 1 0 0 1 2-3 0
13
 Боруссия М 1 0 0 1 2-3 0
14
 Вольфсбург 1 0 0 1 2-3 0
15
 Бохум 1 0 0 1 0-1 0
16
 Штутгарт 1 0 0 1 1-3 0
17
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 0-2 0
18
 Ст-Паули 2 0 0 2 0-3 0
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30.08 21:30
Унион Б – Ст-Паули
 1 : 0
31.08 16:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
31.08 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
31.08 16:30
Хольштайн – Вольфсбург
 - : -
31.08 16:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
31.08 16:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
31.08 19:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
1.09 16:30
Хайденхайм – Аугсбург
 - : -
1.09 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
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Г
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 3
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 2
Джейми Гиттенс

Джейми Гиттенс

Боруссия Д

 2
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 1
Рами Бенсебаини

Рами Бенсебаини

Боруссия Д

 1
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
Чуквубуике Адаму

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Фрайбург

 1 0 1
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