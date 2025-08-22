«Унион» продлил контракт с Юрановичем

Защитник «Униона» Йосип Юранович продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Срок нового соглашения с 30-летним хорватом не сообщается.

Юранович выступает за «Унион» с января 2023 года. Всего за берлинский клуб защитник провел 62 матча, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.