«Унион» продлил контракт с 38-летним Триммелем
Защитник «Униона» Кристофер Триммель продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 38-летним австрийцем рассчитано до конца сезона-2025/26.
Триммель выступает за «Унион» с 2014 года. В текущем сезоне на счету капитана команды 22 матча, в которых он сделал результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|29
|21
|6
|2
|83-29
|69
|
2
|Байер
|29
|18
|9
|2
|63-34
|63
|
3
|Айнтрахт Ф
|29
|15
|6
|8
|58-42
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|13
|9
|7
|47-37
|48
|
5
|Майнц
|29
|13
|7
|9
|46-34
|46
|
6
|Фрайбург
|29
|13
|6
|10
|40-45
|45
|
7
|Боруссия М
|29
|13
|5
|11
|46-43
|44
|
8
|Боруссия Д
|29
|12
|6
|11
|54-45
|42
|
9
|Вердер
|29
|12
|6
|11
|47-54
|42
|
10
|Аугсбург
|29
|11
|9
|9
|33-40
|42
|
11
|Штутгарт
|29
|11
|7
|11
|52-46
|40
|
12
|Вольфсбург
|29
|10
|8
|11
|51-45
|38
|
13
|Унион Б
|29
|9
|8
|12
|27-39
|35
|
14
|Хоффенхайм
|29
|7
|9
|13
|36-52
|30
|
15
|Ст-Паули
|29
|8
|5
|16
|25-35
|29
|
16
|Хайденхайм
|29
|6
|4
|19
|32-56
|22
|
17
|Хольштайн
|29
|4
|6
|19
|40-70
|18
|
18
|Бохум
|29
|4
|6
|19
|28-62
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|16:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|- : -
|19.04
|16:30
|
Хайденхайм – Бавария
|- : -
|19.04
|16:30
|
Майнц – Вольфсбург
|- : -
|19.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Хольштайн
|- : -
|19.04
|16:30
|
Вердер – Бохум
|- : -
|19.04
|19:30
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|20.04
|16:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.04
|18:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|20.04
|20:30
|
Ст-Паули – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|17
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|П
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|10
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|25
|2
|4
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|23
|1
|5
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