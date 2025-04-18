«Унион» продлил контракт с 38-летним Триммелем

Защитник «Униона» Кристофер Триммель продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 38-летним австрийцем рассчитано до конца сезона-2025/26.

Триммель выступает за «Унион» с 2014 года. В текущем сезоне на счету капитана команды 22 матча, в которых он сделал результативную передачу.