Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 11:32

«Унион» продлил контракт с 38-летним Триммелем

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Униона» Кристофер Триммель продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 38-летним австрийцем рассчитано до конца сезона-2025/26.

Триммель выступает за «Унион» с 2014 года. В текущем сезоне на счету капитана команды 22 матча, в которых он сделал результативную передачу.

ФК Унион Берлин
Читайте также
ОКР назвал фейковой цитату Дегтярева о новых регионах России
Группа боевиков ВСУ сдалась в плен российским бойцам в Курской области
Соболев почувствовал уверенность, Семака отказываются увольнять, а «Химки» — ехать в Питер. Что происходит в «Зените» перед скандальным матчем
На Украине суд арестовал 51 участок с залежами лития
Госдеп сообщил о воодушевлении в Париже от предложений США по Украине
«Реал» и «Арсенал» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов 16 апреля
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UOL: Клопп может возобновить тренерскую деятельность в сборной Бразилии или в «Реале»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 29 21 6 2 83-29 69
2
 Байер 29 18 9 2 63-34 63
3
 Айнтрахт Ф 29 15 6 8 58-42 51
4
 РБ Лейпциг 29 13 9 7 47-37 48
5
 Майнц 29 13 7 9 46-34 46
6
 Фрайбург 29 13 6 10 40-45 45
7
 Боруссия М 29 13 5 11 46-43 44
8
 Боруссия Д 29 12 6 11 54-45 42
9
 Вердер 29 12 6 11 47-54 42
10
 Аугсбург 29 11 9 9 33-40 42
11
 Штутгарт 29 11 7 11 52-46 40
12
 Вольфсбург 29 10 8 11 51-45 38
13
 Унион Б 29 9 8 12 27-39 35
14
 Хоффенхайм 29 7 9 13 36-52 30
15
 Ст-Паули 29 8 5 16 25-35 29
16
 Хайденхайм 29 6 4 19 32-56 22
17
 Хольштайн 29 4 6 19 40-70 18
18
 Бохум 29 4 6 19 28-62 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 16:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 - : -
19.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 - : -
19.04 16:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
19.04 16:30
РБ Лейпциг – Хольштайн
 - : -
19.04 16:30
Вердер – Бохум
 - : -
19.04 19:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
20.04 16:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
20.04 18:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
20.04 20:30
Ст-Паули – Байер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 17
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
П
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Майкл Олисе

Майкл Олисе

Бавария

 10
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 25 2 4
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 23 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости