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«Унион» подписал контракт с полузащитником Грисбеком

8 июля 2020, 16:54
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«Унион» подписал контракт с хавбеком Себастьяном Грисбеком, который перешел в берлинскую команду из «Хайденхайма», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 29-летним полузащитником будет действовать и в случае вылета «Униона» из элитного дивизиона чемпионата Германии во вторую бундеслигу.

Грисбек перешел в «Унион» на правах свободного агента, так как его контракт с «Хайденхаймом» истек по завершении нынешнего сезона. За «Хайденхайм» полузащитник выступал с 2013 года и провел в составе команды 240 официальных матчей.

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