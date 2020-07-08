«Унион» подписал контракт с полузащитником Грисбеком

«Унион» подписал контракт с хавбеком Себастьяном Грисбеком, который перешел в берлинскую команду из «Хайденхайма», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 29-летним полузащитником будет действовать и в случае вылета «Униона» из элитного дивизиона чемпионата Германии во вторую бундеслигу.

Willkommen in K?penick ??



Alle Infos zu unserem ersten Neuzugang findet ihr hier ? https://t.co/dgPXFqsSTi#fcunion #wartenaufunion ?? pic.twitter.com/mAizNcKmVg — 1. FC Union Berlin (@fcunion) July 8, 2020

Грисбек перешел в «Унион» на правах свободного агента, так как его контракт с «Хайденхаймом» истек по завершении нынешнего сезона. За «Хайденхайм» полузащитник выступал с 2013 года и провел в составе команды 240 официальных матчей.