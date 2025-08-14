«Унион» подписал 18-летнего украинца Богданова

Форвард дрезденского «Динамо» Дмитрий Богданов подписал контракт с «Унионом», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 18-летним украинцем не сообщаются. Игрок будет заниматься вместе с основной командой и молодежкой.

В сезоне-2024/25 Богданов провел 21 матч, в которых забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.