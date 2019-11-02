«Унион» победил «Герту»
«Унион» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии победил «Герту» (1:0).
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
10-й тур
«Унион» — «Герта» — 1:0 (0:0)
Гол: Польтер, 90 — с пенальти.
«Унион»: Гикевич, Суботич, Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер, Андрих, Андерссон (Польтер, 77), Ингвартсен (Рюерсон, 90+6), Бюльтер (Мес, 46).
«Герта»: Ярстейн, Боята, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт (Зельке, 89), Шельбред (Левен, 46), Груич, Вольф, Дилросюн, Ибишевич (Калу, 79), Лукебакио.
Предупреждения: Шлоттербек, 65. Боята, 73.
Судья: Айтекин.
2 ноября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
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