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«Унион» победил «Герту»

22:35

«Унион» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии победил «Герту» (1:0).

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

10-й тур

«Унион» — «Герта» — 1:0 (0:0)

Гол: Польтер, 90 — с пенальти.

«Унион»: Гикевич, Суботич, Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер, Андрих, Андерссон (Польтер, 77), Ингвартсен (Рюерсон, 90+6), Бюльтер (Мес, 46).

«Герта»: Ярстейн, Боята, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт (Зельке, 89), Шельбред (Левен, 46), Груич, Вольф, Дилросюн, Ибишевич (Калу, 79), Лукебакио.

Предупреждения: Шлоттербек, 65. Боята, 73.

Судья: Айтекин.

2 ноября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

Чемпионат Германии: бундеслига, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, турнирная таблица

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/

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