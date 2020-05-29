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«Унион» отстранил Польтера из-за нежелания идти на снижение зарплаты

06:44
Себастьян Польтер. Фото Instagram
Себастьян Польтер. Фото Instagram
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«Унион» объявил об отстранении от матчей нападающего Себастьяна Польтера. Причиной такого решения стал отказ от сокращения заработной платы на время пандемии коронавируса.

29-летний немец — единственный в клубе, кто не поддержал решение о сокращении зарплаты. Стоит отметить, что нынешний контракт игрока истекает летом.

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