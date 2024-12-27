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Сегодня, 17:28

«Унион» отправил в отставку главного тренера Свенссона и весь его штаб

Алина Савинова
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«Унион» объявил о расставании с главным тренером Бо Свенссоном, сообщает пресс-служба берлинского клуба. 45-летний датчанин возглавил команду перед началом этого сезона.

«Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что команде необходимы существенные изменения, поэтому мы решили не продолжать сотрудничество с Бо Свенссоном, Бабаком Кейханфаром, Кристоффером Вихманном и Тиджаном Нджи. Мы благодарим Свенссона и его команду за проделанную ими работу и желаем им всего наилучшего в будущем», — заявил исполнительный директор клуба Хорст Хельдт.

Отмечается, что решение о преемнике датчанина будет принято в ближайшие дни.

После 15 туров «Унион» занимает 12-е место в турнирной таблице бундеслиги с 17 очками. В последних восьми матчах турнира команда не одержала ни одной победы.

Источник: Официальный сайт «Униона»
Футбол
ФК Унион Берлин
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