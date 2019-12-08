«Унион» оказался сильнее «Кельна»
«Унион» одержал победу над «Кельном» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Берлине.
В составе хозяев дублем отметился форвард Себастьян Андерссон.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
14-й тур
«Унион Б» — «Кельн» — 2:0 (1:0)
Голы: Андерссон, 33 (1:0). Андерссон, 50 (2:0).
«Унион Б»: Гикевич, Паренсен, Триммель, Фридрих, Хюбнер, Ленц, Гентнер, Андрих (Кроос, 87), Польтер (Бюльтер, 63), Андерссон, Ингвартсен (Рюерсон, 77).
«Кельн»: Хорн, Зобих, Шмиц, Эхизибуэ (Шауб, 46), Борнау, Каттербах, Хегер (Кайнц, 69), Верстрате, Дрекслер, Теродде (Модест, 72), Кордоба.
Предупреждения: Зобих, 8. Эхизибуэ, 45. Дрекслер, 65. Андрих, 81.
Судья: Иттрих (Германия).
8 декабря. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».
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