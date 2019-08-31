«Унион» одержал первую победу в бундеслиге, обыграв дортмундскую «Боруссию»

«Унион» переиграл дортмундскую «Боруссию» в матч 3-го тура чемпионата Германии — 3:1.

В составе победителей дубль оформил Мариус Бюльтер оформил дубль, еще один гол забил Себастьян Андерссон. За дортмундцев отличился Пако Алькасер.

«Унион» одержал первую победу в бундеслиге. Берлинский клуб набрал 4 очка и поднялся на 10-е место. «Боруссия» с шестью очками опустилась на пятую строчку.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

3-й тур

«Унион Б» — «Боруссия Д» — 3:1 (1:1)

Голы: Бюльтер, 22 (1:0). Пако Алькасер, 25 (1:1). Бюльтер, 50 (2:1). Андерссон, 75 (3:1).

«Унион Б»: Гикевич, Суботич, Триммель, Фридрих, Ленц, Шмидебах (Гентнер, 63), Андрих, Уджа (Кроос, 81), Андерссон, Беккер, Бюльтер (Мес, 76).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Хакими, Ройс, Дилэйни (Дахуд, 46), Брандт (Брун Ларсен, 86), Вайгль (Рафаэл Геррейру, 76), Санчо, Пако Алькасер.

Судья: Брих (Германия).

31 августа. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».